В региональной столице прошёл памятный митинг, посвященный 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Примечательно, что памятник «Воинам Полярной дивизии» появился в региональной столице относительно недавно. Идея создания принадлежала общественной организации «Мурманск – город герой», которая предложила Совету депутатов города увековечить память воинов, защищавших заполярную столицу от врага. Эту идею поддержали, торжественно открыли монумент в октябре прошлого года.

В годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье около бронзовых фигур солдата и добровольца собрались десятки неравнодушных людей, чтобы отдать дань памяти героям. Среди участников митинга школьники, студенты, труженики тыла и ветераны.

Галина Будкина, участница памятного митинга: «Очень рады, что поставили памятник этой дивизии. Ушли солдаты на фронт голые, босые, с трехлинейкой. Воевали, выстояли и победили, победили немцев, которые были вооружены до зубов, у которых были автоматы и пулеметы, а наши – с трехлинеечкой. Вот, что значит сила духа».

В руках собравшихся красные гвоздики, а в глазах застыли слёзы, слёзы скорби и памяти. Сражаться за победу было нелегко всем, но в условиях вечной мерзлоты и заполярной тундры и вовсе почти невозможно. Несмотря на все сложности, наши солдаты сдержали натиск сильного и опасного врага, рвавшегося к Мурманску.

Евгений Никора, депутат областной Думы: «Никогда сполна долг, который мы должны отдать ветеранам, людям, которые защитили Мурманск, не отдать. Нам даже трудно представить, в каких условиях воевали защитники Мурманска, Кольского полуострова, воины Полярной дивизии. Самое главное, если бы не было этих людей, мы бы не жили в этом прекрасном, славном, цветущем городе Мурманске, городе-герое».

В конце митинга гранит у памятника «Воинам Полярной дивизии» покраснел от гвоздик, а в небо выпустили ярко-алые шары.