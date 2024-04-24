Жителей Мурманской области приглашают написать международный «Диктант Победы»Министерство труда и соцразвития напоминает северянам о шестидневной рабочей неделе в апреле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.24 19:30

В регионе активно популяризируют инклюзивную культуру

Каждый имеет право на образование, творчество и самореализацию.

С помощью искусства дотянуться до сердца - неравнодушные северяне поддерживают детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При поддержке представителей власти участники студенческого объединения «Содружество равных возможностей» МАУ устраивают увлекательные и творческие мастер-классы для ребят. 

Никита Гуляк, региональный координатор Федерального проекта «Единая страна – доступная среда»: «Мы, так скажем, несём идею в массы - равные возможности для всех! К нашим мастер-классам присоединяются дети, оказавшиеся в социально опасном положении. Образуется достаточно большое сообщество. Помимо глобальной задачи, мы стараемся знакомить студентов будущих специалистов, которые будут работать с данной категорией населения, с нашими учреждениями, их спецификой».

В рамках проекта «Мобильная инклюзивная творческая мастерская «На севере - творить!»  такую программу уже реализовали в Кандалакше, Мончегорске и Апатитах. На этот раз гости посетили Мурманский центр социальной помощи семье и детям.

Ольга Ветрова, и.о. директора ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям»: «Дети, которые в трудной жизненной ситуации, видят детей с особенностями, учатся с ними взаимодействовать. Детки, которые с ограниченными возможностями здоровья, видят другой пример детишек и к ним тянутся».

Для ребят подготовили викторину и загадки, небольшую разминку и творческий мастер-класс по живописи, приуроченный ко Всемирному дню искусства, который отмечали 15 апреля.

Валерия Федорюк, студентка МАУ, участница студенческого объединения «Содружество равных возможностей»: «Это некая абстракция, можно сказать, на весеннюю тему. Хотелось поднять детям настроение. У нас хоть и весна, но везде снег лежит. Хотелось немного солнца, привнести радости».

На протяжении всего года студенты и волонтёры продолжат посещать социальные учреждения для детей в регионе.

Ольга Склярова, региональный председатель общественного совета Федерального проекта «Единая страна – доступная среда»: «В наших планах в начале июня поехать в Североморск и там провести с детками творческую мастерскую. Поздравить их с Днём защиты детей, провести какие-то конкурсы, разыграть призы, организовать более масштабное мероприятие. И далее будем ездить по нашим городам».

Такое взаимодействие помогает ребятам продемонстрировать свои таланты, но главное, быть частью одного общего дела, где важен каждый. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
-Правовая консультация (18+)Стоит ли уходить в отпуск в мае? Ответ знает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:30«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоит ли уходить в отпуск в мае? Ответ знает юрист hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 79 копеек, евро теряет почти 65 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области продолжают встречаться задержки отработки обращений граждан в соцсетях-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика