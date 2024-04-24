В регионе активно популяризируют инклюзивную культуру

Каждый имеет право на образование, творчество и самореализацию.

С помощью искусства дотянуться до сердца - неравнодушные северяне поддерживают детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При поддержке представителей власти участники студенческого объединения «Содружество равных возможностей» МАУ устраивают увлекательные и творческие мастер-классы для ребят.

Никита Гуляк, региональный координатор Федерального проекта «Единая страна – доступная среда»: «Мы, так скажем, несём идею в массы - равные возможности для всех! К нашим мастер-классам присоединяются дети, оказавшиеся в социально опасном положении. Образуется достаточно большое сообщество. Помимо глобальной задачи, мы стараемся знакомить студентов будущих специалистов, которые будут работать с данной категорией населения, с нашими учреждениями, их спецификой».

В рамках проекта «Мобильная инклюзивная творческая мастерская «На севере - творить!» такую программу уже реализовали в Кандалакше, Мончегорске и Апатитах. На этот раз гости посетили Мурманский центр социальной помощи семье и детям.

Ольга Ветрова, и.о. директора ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям»: «Дети, которые в трудной жизненной ситуации, видят детей с особенностями, учатся с ними взаимодействовать. Детки, которые с ограниченными возможностями здоровья, видят другой пример детишек и к ним тянутся».

Для ребят подготовили викторину и загадки, небольшую разминку и творческий мастер-класс по живописи, приуроченный ко Всемирному дню искусства, который отмечали 15 апреля.

Валерия Федорюк, студентка МАУ, участница студенческого объединения «Содружество равных возможностей»: «Это некая абстракция, можно сказать, на весеннюю тему. Хотелось поднять детям настроение. У нас хоть и весна, но везде снег лежит. Хотелось немного солнца, привнести радости».

На протяжении всего года студенты и волонтёры продолжат посещать социальные учреждения для детей в регионе.

Ольга Склярова, региональный председатель общественного совета Федерального проекта «Единая страна – доступная среда»: «В наших планах в начале июня поехать в Североморск и там провести с детками творческую мастерскую. Поздравить их с Днём защиты детей, провести какие-то конкурсы, разыграть призы, организовать более масштабное мероприятие. И далее будем ездить по нашим городам».

Такое взаимодействие помогает ребятам продемонстрировать свои таланты, но главное, быть частью одного общего дела, где важен каждый.