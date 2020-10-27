В регионе будут контролировать качество содержания территорий муниципалитетов в зимний период

Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

Часть имеющегося автопарка уже приступила к уборке улично-дорожной сети. За порядком придомовых территорий следят свыше 100 единиц техники от управляющих компаний. Также в области задействовано необходимое количество рабочего персонала и используется ранее сформированный запас противогололёдных средств.