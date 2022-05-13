В регионе действует финансовая поддержка организациям и компаниям, предоставляемая Министерством труда и социального развития Мурманской области

Новые программы поддержки компаний, организаций и предприятий, разработанные Министерством труда и социального развития региона, запустили в марте текущего года. Благодаря поддержке можно частично компенсировать затраты на оплату труда сотрудников, занятых на общественных работах. Стоит учитывать, что такая мера действует в случае, если с работником заключается срочный трудовой договор не более, чем на три месяца.

Дмитрий Хвостенко, директор Центра занятости населения ЗАТО Александровск: «За каждого такого сотрудника организация будет получать сумму в размере одного МРОТ, умноженную на районный коэффициент и с дополнением страховых взносов».

Согласно другому пункту программы, финансовое подспорье могут получить организации, которые готовы принять в свои ряды работников, находящихся под риском увольнения в случае, если другая компания, к примеру, подвергается ликвидации, банкротству или иным случаям, ведущих к сокращению штата.

Дмитрий Хвостенко, директор Центра занятости населения ЗАТО Александровск: «Другая организация может подать заявку и заявить, что данных сотрудников мы готовы к себе трудоустроить. В этой мере выделяют материальное обеспечение на организацию рабочего места для таких сотрудников, которые будут приняты из других организаций: по 10 тысяч рублей на каждое рабочее место».

И даже это ещё не вся возможная помощь. Предоставляется также субсидия на получение дополнительного профессионального образования работников. Сотрудник, над которым нависла угроза увольнения, может переобучится или повысить свой профессиональный уровень, а работодатель получит на эти цели почти 60 тысяч рублей.

Активную помощь в подготовке необходимого пакета документов, консультацию и сопровождение оказывает предприятиям Центр занятости населения. В ЗАТО Александровск на текущий момент четыре фирмы и предприятия готовы поучаствовать в программе. Мера поддержки для бизнеса будет работать, как минимум, до конца текущего года, а найти перечень необходимых документов и получить консультацию можно на официальном сайте Министерства труда и соцразвития, на странице Центра занятости в социальной сети «ВКонтакте» или при личном обращении к инспекторам учреждения. Стоит учитывать, что согласно поправкам в закон о занятости, все взаимодействия с гражданами и организациями осуществляется электронным путём через портал «Работа России». Здесь размещены вакансии компаний и находятся личные кабинеты соискателей с резюме.

Дмитрий Хвостенко, директор Центра занятости населения ЗАТО Александровск: «Есть, правда, исключения. Частные организации, у которых среднесписочный состав работников менее 25 человек, могут пока ещё обращаться за содействием в ЦЗН очно».

О помощи работникам и соискателям, оказываемой Центром занятости, расскажем более подробно в следующих выпусках.