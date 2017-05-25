В регионе начинается сезон подготовки к новому учебному году

Не успели прозвучать в мурманских школах последние звонки, а региональное Министерство образования уже начало сезон подготовки к новому учебному году. В нескольких учебных заведениях планируется модернизировать спортивные объекты, во всех - усовершенствовать систему безопасности. Также продолжится работа по обеспечению в школах доступной среды.

В этом году на ремонт учебных заведений планируется израсходовать 560 миллионов рублей. Огромное внимание уделят вопросам безопасности. Все школы и детские сады обеспечат автономными пожарными сигнализациями и тревожными кнопками. Продолжится и работа по обеспечению доступной среды.

В 21 учебном заведении региона будут смонтированы пандусы и специализированные подъёмники. Также для Кольского и Печенгского районов купят 4 школьных автобуса. Огромное внимание уделяют модернизации спортивных залов сельских школ. В этой федеральной программе Мурманская область участвует уже третий год. К первому сентября планируется обновить 10 залов, мини-стадионов и спортплощадок в 6 муниципалитетах. «Для села это очень важно. Они дают возможность для занятий спортом как для самих детей, так и для взрослых, - говорит Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - У нас в этой связи увеличилось количество клубов, которые есть в сельских населенных пунктах. Сейчас рассматривается предложение, чтобы эту программу распространить на населённые пункты, поселковые школы.