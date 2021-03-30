73 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+51), Кольском районе (+7) и Мончегорске (+4).

По информацйии регионального оперштаба по борьбе с пандемией, почти 32 тысячи жителей региона привились от CoVID-19. Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги» и регпортал «Полармед». Но даже получившим два компонента препарата не стоит забывать про элементарные меры эпидбезопасности: ношение масок, социальную дистанцию, гигиену рук.

Так же оперштаб рассказал, что бесплатные противовирусные препараты получили более 68 тысяч северян. Из них 25 тысяч - это пациенты с COVID-19, и более 26 тысяч - с ОРВИ.

В регионе поддерживается неснижаемый запас лекарств, более чем 10-кратный в пересчёте на курсовые дозы.