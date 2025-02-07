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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.25 19:30

В регионе подведены итоги операции «Трудовой мигрант»

За 10 дней сотрудниками правоохранительных органов задокументировано свыше 370 административных правонарушений, в отношении 11 иностранных граждан принято решение об выдворении за пределы России.

Прежде всего мигрантов искали среди автомобилистов. Некоторые из задержанных водителей и вовсе не знали русский язык. Примерно за неделю, автоинспекторы проверили 982 транспортных средства, из них около половины «такси».

Выявлено 149 административных правонарушений. Рейды состоялись и на стройках региона. Увы, здесь так же оказалось немало нарушителей миграционного законодательства.

«Операции по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства с целью противодействия незаконной миграции, экстремистской и террористической деятельности, криминализации населения на приграничной территории, предупреждения вовлечения трудовых мигрантов в преступную деятельность этнических группировок стоят на особом контроле и будут продолжены», - отметили в региональной полиции.

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