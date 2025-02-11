В регионе подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление окон

250 северян получили тёплые подарки.

Больше тысячи красивых и ярких окон: в Мурманской области в пятый раз состоялось праздничное состязание на лучшее новогоднее украшение.

Уже не в первый раз Марина Виноградова вместе со своими воспитанниками принимает участие в конкурсе «Окно в Новый год».

Марина Виноградова, воспитатель детского сада №7, г. Снежногорск: «Безусловно, это традиция. Традиция новогодняя, мы живём на Севере, поэтому не можем не поддерживать инициативы нашей области, поэтому нам было интересно поучаствовать. И благодаря нашему активному родительскому коллективу, потому что детки у меня ещё маленькие, во многом помогали родители».

Дети постарше становятся для воспитателей настоящими помощниками: они не только принимают активное участие в украшении своей группы, но и порой предлагают необычные решения.

Елена Зверева, воспитатель детского сада №7, г. Снежногорск: «Мы с ними обсуждаем, что хотим увидеть на нашем окошке, а потом реализуем наши идеи».

Задача участников раз от раза неизменна: окно должно быть не только по-новогоднему украшено, но и соответствовать требованиям. Чтобы пройти в финал с публичным голосованием, необходимо учесть наличие символов или цифр наступающего года.

Анжела Королёва, г. Гаджиево: «Красиво, наверное, украсить окно и набрать больше всех голосов. У нас были вытынанки, был символ года, снеговик, камин, множество снежинок».

Номинаций в конкурсе две: индивидуальная работа и групповая. В последней - себя попробовали сотрудники городской больницы Полярного: и не промахнулись. Но даже не победа главное, уверена один из декораторов лучшего окна города воинской славы. Арина получает подарок за весь коллектив.

Арина Зуева, г. Полярный: «Это не первый раз. В прошлом году мы участвовали от нашей семьи, а в этом решили сделать работу масштабнее – на городской больнице. Помогали многие работники, их дети».

Больше 20 победителей в этом году в ЗАТО Александровск. Свои тёплые подарки за лучшее оформление уже получили жители Гаджиево, Снежногорска, Полярного и Оленьей Губы.