В регионе подвели итоги предварительного голосовании

Напомним, за участников праймериз можно было отдать голос с 24 по 30 мая. Процесс в нашей области был полностью перенесён в онлайн-пространство.

Роман Пономарев, участник предварительного голосования: «Для многих это было ново и интересно. И что самое главное, для многих это стало удобно. Например, в нашей больнице пациенты могли не ходить до избирательных участков и проголосовать в палате с помощью телефона. Моя семья проголосовала дома. А мама вообще находится в средней полосе, но голосовала. Очень удобно!».

Свой выбор сделали 86% зарегистрированных в области пользователей, это более 74 тысяч человек. Такая активность жителей Кольского Заполярья, по мнению экспертов, свидетельство доверия и интереса граждан к процедуре отбора кандидатов для выдвижения на сентябрьские выборы в Госдуму, региональный парламент и довыборы в горсовет.

Ознакомиться с результатами праймериз можно на официальном портале предварительного голосования.

Сергей Дубовой, участник предварительного голосования: «Было подано 210 заявлений. В среднем по кандидатам, которые хотят избираться в Мурманскую областную Думу, у нас семь человек».