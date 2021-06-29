160 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+72), в Североморске (+24), в Оленегорске (+18).

По сообщению оперштаба по коронавирусу, в регионе прививку от ковида сделали 118 тысяч 444 человека, что составляет 33 процента от плана по вакцинации. С 28 июня мобильный прививочный госпиталь в ТРЦ «Мурманск Молл» работает ежедневно, а не только по выходным. Каждый привитый человек – это шаг к победе над вирусом.