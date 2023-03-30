В регионе продолжается акция ГИБДД «Внимание! Дети на дороге!»

Сегодня автоинспекторы дежурили около Мурманской городской детской поликлиники №5. Они проверяли, как северяне соблюдают правила перевозки детей в автомобиле.

В период с января по март этого года произошло 12 ДТП с участием детей. Половина из них не были пристегнуты, находились в транспорте без удерживающего устройства.

Мурманские автоинспекторы в рамках профилактического мероприятия организовали рейд по пресечению нарушений при перевозке детей в автомобиле.

Ирина Зайцева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску, майор полиции: «По многочисленным исследованиям доказано, что автокресло защищает ребёнка. Снижает смертность на 54%, а от получения тяжких травм - на 92%. Поэтому, когда на одной чаще весов стоит безопасное будущее вашего ребёнка, его здоровое, а на другой - финансовые затраты на покупку автокресел, но выбор тут очевиден. Детская жизнь бесценна!».

Автоинспекторы дежурят рядом с учебными заведениями, детскими поликлиниками, а также на дорогах, проверяя водителей на соблюдение правил безопасной перевозки детей в автомобиле. В первую очередь сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с гражданами и разъясняют правила.

У одного автолюбителя в машине детского кресла не оказалось. Машину водителю пришлось оставить и пойти пешком.

Только в этот раз инспекторы провели более 20 профилактических бесед с водителями и выписали один штраф.

Ирина Зайцева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску, майор полиции: «До семи лет обязательно использование детского удерживающего кресла. С 7 до 12 лет тоже используется детское удерживающее кресло. Там идут варианты, может использоваться бустер с жёстким креплением к сиденью автомобиля и до 12 лет мы используем, но смотрим на рост ребёнка. Если ребёнку 12 лет, он весит более 36 кг и его рост выше 150 см, то он может пристегиваться штатными ремнями безопасности».

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил перевозки детей без автокресла и ремней безопасности предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.