В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования

В связи с реорганизацией и укрупнением детских садов, школ и других образовательных учреждений неизбежно следуют и сокращения. Однако, как отмечают специалисты, волноваться педагогам не стоит. Проредить собираются штат административно-управленческого персонала.