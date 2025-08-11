В регионе продолжается реализация программы «Сертификат молодожёнов»

Она позволяет молодой паре бесплатно пройти медицинское обследование во время планирования беременности.

Год назад, когда Максим отправлялся в рабочую поездку, и представить не мог, что случайная встреча на улице с рыжеволосой красавицей Марией приведёт обоих в ЗАГС. Это была любовь с первого взгляда, признаются молодожёны. Вместе со свидетельством о браке супругам вручили сертификат – направление на медицинское обследование для успешного планирования беременности и родов.

Максим и Мария Шаповал, молодожёны, г. Снежногорск: «Конечно воспользуемся сертификатом, возможно, даже в ближайшее время».

С апреля в Мурманской области действует программа «Сертификат молодожёнов». Это одна из мер поддержки в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш». Получают такую меру поддержки во время регистрации брака молодые семьи, возраст супругов которых до 49 лет.

Оксана Глебова, начальник отдела ЗАГС ЗАТО Александровск: «Это полезно: не у каждой семьи есть возможность пройти обследование платно. В ЗАТО Александровск с апреля выдано уже примерно 29 сертификатов».

Благодаря сертификату можно пройти бесплатное комплексное обследование репродуктивного здоровья, получить консультации врачей и психологов, провести скрининговые исследования в медучреждениях Мурманской области по «зелёному коридору». Все эти меры помогут родителям позаботиться о здоровье будущего малыша.