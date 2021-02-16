142 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+57), Североморске (+16) и Кольском районе (+16).

В регионе продолжается вакцинация против COVID-19. Прививочная кампания проводится силами 12 учреждений, подведомственных региональному Минздраву.

«В настоящее время привито более 14 тысяч человек. В приоритете, безусловно, граждане в возрасте 65 лет и более, лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, и другие категории, которые предусмотрены Национальным календарем профилактических прививок», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Во всех пунктах предусмотрена запись через портал «Госуслуги», а также региональный портал записи на приём к врачу reg.polarmed.ru.