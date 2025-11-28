Праздник к нам приходит: в Мурманской области 1 декабря стартует ежегодный конкурс «Окно в Новый год»Мурманская область — в числе лучших читающих регионов в России
В регионе продолжают обновлять образовательные пространства

Масштабные работы по капитальному ремонту на личном контроле у правительства Мурманской области. Заместитель губернатора Анна Головина посетила несколько уже отремонтированных пространств и те, которые только готовят к обновлению.

В Мурманской области работает около 200 школ. Значительная часть из них была построена более полувека назад и давно требовала модернизации. Вопрос капитального ремонта образовательных учреждений стал одним из ключевых в развитии региона и даже был поднят на встрече губернатора Андрея Чибиса с президентом Владимиром Путиным.

Благодаря участию в программе капитального ремонта в регионе удалось кардинально обновить образовательные пространства по проекту «На Севере – Жить!». Готовность работ проверила заместитель губернатора региона Анна Головина. Например, в мурманском детском саду № 93 отремонтированы фасад и крыша, заменены инженерные сети. Кроме того, для воспитанников закуплено новое оборудование, в том числе и интерактивное.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Посмотрели, как у нас идёт эксплуатация этих учреждений, все ли соответствует тем требованиям, есть ли какие-то нарекания. Безусловно, когда начинается эксплуатация тоже какие-то мелкие нюансы бывают. У нас сейчас активно работают наши учреждения по гарантийным обязательствам, чтобы эти недостатки устранялись».

Также долгожданный ремонт провели в гимназии №3, которая в этом году отметила 90-летие. Сейчас в ней учатся более 600 северян. По нацпроекту «Молодёжь и дети» был выполнен капремонт здания, инженерных сетей и помещений, закуплена новая удобная мебель и оборудование: современные интерактивные доски и компьютеры.

Татьяна Девяткова, директор мурманской гимназии №3: «Когда мы пришли, конечно, были в восторге, потому что изменилось всё. Изменился цвет, изменился свет, изменилась мебель. Дети в восторге - им очень нравится».

А в Мурманском академическом лицее, построенном в 1968 году, только приступают к подготовительным работам перед капитальным ремонтом. Уже 5 лет актовый зал был закрыт для всех из-за плохого состояния.

Елена Козлова, директор Мурманского академического лицея: «Пространство требует обновления. Время меняется, а значит, всё то, что окружает детей, тоже должно меняться в лучшую сторону. Ждём обновления всего здания, но в первую очередь мы все с большим нетерпением ждём капитального ремонта актового зала, потому что непросто работать без актового зала. По возможности, при хорошей погоде мы проводим мероприятия на улице, задействуем актовый зал, арендуем. Все это усложняет воспитательный процесс, а хотелось бы, чтобы актовый зал у нас был».

В 2023 году в рамках проекта «Арктическая школа» в здании проведён ремонт фойе 1-го этажа. Затем по программе «Тёплое окно» заменили оконные блоки. Впереди работ ещё много, обновления запланированы на следующий год.

