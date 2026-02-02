В регионе продолжаются мероприятия по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт

Такой рейд в Североморске провели военные криминалисты.

Военные следователи провели проверку на территории жилого массива города с целью установления лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

Андрей Бугреев, заместитель руководителя военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «В ходе мероприятия проверены свыше десяти граждан, среди которых был выявлен мужчина призывного возраста, который не смог документально подтвердить постановку на воинский учёт. Он был направлен в военный комиссариат города для уточнения данных».