В регионе продолжаются мероприятия по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Такой рейд в Североморске провели военные криминалисты.
Военные следователи провели проверку на территории жилого массива города с целью установления лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.
Андрей Бугреев, заместитель руководителя военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «В ходе мероприятия проверены свыше десяти граждан, среди которых был выявлен мужчина призывного возраста, который не смог документально подтвердить постановку на воинский учёт. Он был направлен в военный комиссариат города для уточнения данных».
Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
