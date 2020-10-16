В регионе продолжаются рейды по проверке выполнения ограничений

Особое внимание комиссия обращает внимание на наличие масок в торговых сетях.

Уж сколько раз твердили людям об опасности распространения новой коронавирусной инфекции, а воз, как говориться, и ныне там. Находятся среди посетителей магазинов и супермаркетов злостные нарушители предписаний. Рейды, направленные на проверку наличия средств индивидуальной защиты у покупателей и продавцов торговых точек, не обходятся без замечаний тем, кто пренебрегает простыми правилами.

Сергей Журавлёв, заместитель начальника МКУ «Центр ГО И ЧС» ЗАТО Александровск: «Это может проходить и каждый день на протяжении всего режима ограничений».

Конечно, у комиссии, в составе которой представители правоохранительных органов и администрации, нет цели немедленно штрафовать нарушителей режима. Важнее донести необходимость соблюдения противоэпидемических правил для сохранения собственного и здоровья ближних. Тем не менее, у «масочных рецидивистов» уже не будет возможности отделаться только замечанием.

Сергей Журавлёв, заместитель начальника МКУ «Центр ГО И ЧС» ЗАТО Александровск: «Допустим, если взять магазин, то покупателю грозит административная ответственность, которая предусмотрена статьёй 20.6.1 АК – это предупреждение, либо штраф от 1000 до 30 000 рублей. Если это должностное лицо, то штраф больше, если юридическое – ещё выше».

К слову, перечить участникам комиссии не стоит. В постановлении правительстве закреплены права и обязанности каждого жителя Заполярья, ведь без маски он подвергает опасности не только себя, но и окружающих.