В регионе проходят рейды по выявлению нарушений правил движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств

Несоблюдение норм нагрузки на транспортное средство может привести к серьёзным последствиям, начиная с повреждения дорожного покрытия и заканчивая отказом систем торможения и ДТП.