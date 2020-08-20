В регионе растёт число смертей с диагнозом «Коронавирус»

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных инфекцией, умерли четыре человека.

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 62 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных в Мурманске + 45, Североморске + 9 и Ковдорском районе + 3.

153 человека вылечились от коронавируса.

Оперштаб так же сообщает, что на лекарственные препараты для пациентов с ОРВИ из резервного фонда региона выделено больше 13 миллионов рублей.

В Мурманской области пациентам с ОРВИ, в том числе с CoViD-19, при лечении на дому по назначению врача противовирусные лекарства выдаются бесплатно.

Ждать результата теста на коронавирус в этом случае больше не надо. Такой подход позволяет начать лечение амбулаторных пациентов без потери времени и предупредить осложнённое течение заболевания.