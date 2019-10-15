В регионе реализуется общественно-просветительский проект «10-й сталинский удар»

В Мурманском арктическом государственном университете продолжают реализовывать общественно-просветительский проект «10-й сталинский удар», посвященный 75-летию Петсамо-Киркинесской операции. Сегодня в МАГУ провели военно-историческую викторину. Её участниками стали ученики из десяти школ Мурманской области.

Школьники 7-10-х классов из разных учебных заведений региона приехали в учебное заведение, чтобы проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны.

«Это мероприятие, скорее просветительское, нежели проверочное, - комментирует Александр Чапенко, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Мурманской области, доцент кафедры истории и права МАГУ, кандидат исторических наук. - Поэтому мы ориентированы даже не на оценку у детей их уровня знаний, а побудить их к дальнейшему изучению истории нашей Родины. И в частности, истории Великой Отечественной войны, истории Великой Отечественной войны в Заполярье».

Викторина состоит из трёх частей с устными и письменными заданиями, в которых школьники могли проверить свои знания. В тесте 14 вопросов, подготовленных студентами МАГУ.

«Я верю в их силы. Они все готовились. Я в этом однозначно уверен, потому что школьники приносят свои стенгазеты, которые являются одним из подготовительных заданий - домашним заданием, в котором нужно было сделать стенгазету по мотивам Петсамо-Киркинесской операции, - рассказывает Даниил Дробот, студент МАГУ, автор вопросов военно-исторической викторины. - Они будут защищать, представлять их. Смотришь на стенгазеты, видишь, что это было сделано не тяп-ляп, что это плодотворная хорошая работа».

«Для меня участие в викторине - это способ отдать дань моему деду, который прошёл всю войну, - рассказывает Евгения Калинина, ученица кадетской школы г.Мурманска. - Он прошёл от Санкт-Петербурга до Берлина. Второй мой дедушка прошёл от Ставрополя, также воевал на Украинском фронте, был лётчиком».

Помимо участия в викторине, школьники посетили выставку. На ней они ознакомились с архивными документами Петсамо-Киркинесской операции, представленной Государственным архивом Мурманской области. А также осмотрели образцы оружия, снаряжения и униформы времён Великой Отечественной войны, подготовленные студенческим общественным объединением МАГУ - группой военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон». Все экспонаты подлинные, а техника в исправном рабочем состоянии. «Здесь представлено оборудование связи Красной Армии времён Великой Отечественной войны, - рассказывает Валерия Дерещук, студент МАГУ, участник группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон». - Здесь мы можем увидеть три телефона. Один - советский «ОНИ-31» и два американских. Здесь два главных отличия: советский - в деревянном корпусе, а американские - в кожаном корпусе».

Реализация проекта «10-й сталинский удар», посвященного 75-летию Петсамо-Киркинесской операции стала возможной благодаря грантовой поддержке Росмолодёжи. Все школьники по итогам викторины получат сертификаты участников.