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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.11.21 19:30

В регионе стартовала серия спортивных молодёжных игр «Фрион». «Перцы» задали настрой

В этом году участниками состязаний «Свободного включения» станут жители Терского, Оленегорского, Ловзерского, Печенгского и Кольского и других районов. На минувших выходных в самые весёлые спортивные старты сыграли ЗАТОвчане.

Состав гаджиевской команды «Семицветик», заявившейся на ежегодную молодёжную спортивную игру «Фрион», исключительно женский. Хрупкие девчонки, как могут, стараются отражать удары соперников, сдаваться в спортивном состязании не намерены. Для большинства из них такой опыт - первый, и очевидно, что у педагогов, которыми трудятся все члены «Семицветика», интерес, скорее, профессиональный.

Софья Ланцева, капитан команды «Семицветик», г. Гаджиево: «Интересно было узнать что-то новое для себя, какие-то новые эмоции, впечатления. Потом, может быть, что-то используем в нашей практике, если нам понравятся какие-нибудь игры».

Эстафеты следуют друг за другом, времени на передышку нет. Но от того лишь интереснее, уверены молодые и спортивные игроки из Снежногорска. Получение удовольствия от участия в «Свободном включении» - вот основа их игры.

Антон Гулько, капитан команды «Молодёжь XXI века», г. Снежногорск: «Наверное, нахождение в больших мячах – футбол. Это будет наиболее зрелищное и интересно».

Для большей части команды Молодёжного Совета Заозерска эта игра тоже первая. «Западная Лица» не могла упустить шанс попробовать силы в серии игр. В Полярный девушки и юноши приехали с позитивным настроем. Но уже первый тур заставил их попотеть и пересмотреть расстановку сил.

В отличие от новичков, «Перцы» сыграли свою пятую юбилейную игру. Для команды судоремонтного предприятия «Нерпа» эта игра вроде тимбилдинга. Ребята всегда стараются принимать активное участие в различных творческих и спортивных состязаниях города.

Взаимовыручка и сплоченность, пожалуй, самые главные параметры успеха, которые и привели «Перцев» к победе на межмуниципальном этапе. Об этом, кажется, опытные в игре ребята знали заранее.

Шутки шутками, а что скажут «Перцы» о противниках на региональном уровне, где встретятся сильнейшие команды Мурманской области, узнаем на финальной игре «Фрион» уже 4 декабря.

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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