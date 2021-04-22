В регионе впервые за долгое время не зарегистрировано ни одной смерти возникшей из-за коронавируса

Но без заболевших не обходится. За сутки в Мурманской области выявлен 21 новый случай заболевания CoViD-19. Больше всего случаев инфицирования в Мурманске (+10), Мончегорске (+3) и Кольском районе (+3).

Что касается статистики общероссийской, то за сутки в стране коронамиврусом заболели почти 9 тысяч человек. Как только это число станет ниже 5 тысяч, можно будет говорит о значительно прогрессе в борьбе с пандемией. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Представитель ВОЗ подчеркнула, что «действия каждого из нас играют роль в подавлении пандемии». Даже на фоне тенденции к снижению заболеваемости специалист рекомендует гражданам продолжать носить маски, придерживаться других индивидуальных мер защиты, включая гигиену рук, физическую дистанцию.