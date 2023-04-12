День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.23 19:30
В регионе введена дополнительная мера социальной поддержки
Введены ежемесячные денежные выплаты на питание и проживание в общежитиях для детей из семей участников специальной военной операции.
Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Новые меры социальной поддержки будут осуществляться через центры социальной поддержки населения по месту жительства по заявительному принципу. При обращении до 1 июля ежемесячные выплаты будут установлены с начала текущего года.
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Последние комментарии
Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
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