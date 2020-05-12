«Чёрный апрель» - продажи легковых автомобилей в РФ в апреле упали в 3,6 раза«Всегда быть в маске - // Судьба моя» - выходим из режима самоизоляции
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.20 19:30

В регионе запущен процесс поэтапного снятия ограничений

И вопросы, связанные с этим процессом, стали основными на оперативном совещания в правительстве области. Разработан план выхода из режима самоизоляции. В центре внимания – соблюдение санитарных норм и выплаты медикам.

В начале встречи губернатор поздравил медицинских сестер и медбратьев с профессиональном праздником. Он заострил внимание коллег на важность обеспечения своевременных выплат персоналу лечебных учреждений.  Деньги на это уже перечислены, но важно контролировать процесс.

Область небольшими шажками начинает выходить из режима самоизоляции.  Разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе. Выходить на улицу без специальных документов теперь можно всем, кроме лиц, старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Масочный режим становится обязательным.

«Для тех, кто не успел купить эти маски, будет организована бесплатная раздача, прошу тоже это контролировать. Это на переходный период, на первую неделю», - сообщил глава региона.

Обязательным станет и регулярное ковид-тестирование для кассиров магазинов, кондукторов и водителей общественного транспорта, сотрудников обсерваторов, волонтёров, экипажей судов, возвращающихся в порты Мурманска и Кандалакши, и всех, кто прибыл в регион, на десятый день с момента въезда.

«У нас большой объём тестирования. Мы одни из лидеров по стране по нормативу, который позволяет перейти к ослаблению ряда режимов. Утвержден, что  138 тестов на 100 человек позволяют активно выявлять лиц, которые инфицированы», - отметил Андрей Чибис.

Свободных коек в больницах пока достаточно, но развёртывание новых будет продолжено. Сейчас важно удержать ситуацию с ростом инфицированных на этом уровне, отметил губернатор. Управляющие компании обязали проводить дезинфекции в многоквартирных домах еженедельно. Детские сады в полной мере пока работать не будут.

По-прежнему закрыты кафе, рестораны, бары, кафе, фитнес-клубы, кальянные и торговые центры, кроме уже работающих гипермаркетов, продуктовых, аптек, салонов красоты и других торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров с отдельным входом с улицы и  при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

Примерять одежду в магазинах нельзя.

В Апатитах и Кировске салонам красоты и парикмахерским по-прежнему запрещено работать.

Не сняты ограничения на въезд и выезд в муниципалитетах, где они были ранее введены.

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