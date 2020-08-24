В регионе запущена интерактивная платформа «Мурманист»

Принять активное участие в любом мероприятии Мурманской области станет проще, в регионе запустили интерактивную платформу «Мурманист».

Волонтёры, эксперты, спонсоры смогут подключиться к календарю событий Заполярья. Их систематизируют таким образом, чтобы организаторы любой из культурных инициатив имели возможность взаимодействия с жителями региона. Каждый пользователь сможет принять участие в подготовке мероприятий.

Проект разработан студенткой Мурманского арктического государственного университета Анастасией Мещеряковой. Её задумка стала победителем конкурса молодёжного образовательного форума «Таврида» и получила федеральный грант в размере 1 млн рублей.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Правительство Мурманской области со своей стороны поддерживает различные инициативы в творчестве. В текущем году почти 6 млн рублей предусмотрели для социально ориентированных некоммерческих организаций, 8 млн предусмотрено для физических лиц».