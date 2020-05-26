В регионе заработала программа по временному трудоустройству граждан для выполнения общественных работ

Правительство Мурманской области начало реализацию одной из мер поддержки оставшимся без работы гражданам - программы временных общественных работ. От кандидатов не требуется никакой квалификации и опыта работы, главное условие – на момент трудоустройства гражданин должен быть безработным.

С ними организация заключает срочный договор. В ЗАТО Александровск нашлось много дел для участников проекта.

Анастасия Щеулова, директор Центра занятости населения, г. Снежногорск: «Постановлением главы администрации утверждены перечни работ, на которые будет организованы общественные работы. В основном, это уборка дворов, подъездов, также мелкий косметический ремонт».

По предварительной информации Центра занятости населения большого ЗАТО, в программе согласились участвовать 26 предприятий, трудоустроить планировалось более 100 человек. На текущий момент 15 организаций готовы принять временных работников.

Анастасия Щеулова, директор Центра занятости, г. Снежногорск: «Эта программа рассчитана на трудоустройство с мая по июнь. Заявлено, что, отработав полный месяц, гражданин может получить вознаграждение до 41 тысячи рублей».

В Центре занятости ЗАТО Александровск имеются сведения о 67 свободных рабочих местах, 47 человек получили направления на работу, а 21 из них уже трудятся в предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства, учреждениях образования и культуры.

Субботники - работа, конечно, не оплачиваемая. Однако среди александровцев набирает популярность такое весеннее наведение чистоты в городах. Наибольшую активность проявляют сотрудники заводов, детских садов и школ, Центров культуры и администрации большого ЗАТО. В этом году субботники были под угрозой срыва, однако, всё обошлось.

Анастасия Королева, заместитель директора Дворца Культуры «Современник», г. Снежногорск: «Мы надеялись, что погода и стабилизация эпидобстановки позволит нам выйти на субботник и сделать город чище».

Помимо утверждённых администрацией муниципалитета субботниках коллектив Дворца Культуры принял участие в областной акции «Чистая весна». Задача простая – запечатлеть на фото территорию до уборки и после неё. Итоги работы выложить в сеть с соответствующей пометкой. Эстафетную палочку чистоты приняли и участники Совета по реализации молодёжной политики при главе ЗАТО Александровск.

Ольга Компаниец, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск: «Желание поработать всегда есть, потому что мы в этих городах живём. Нам самим приятно, что мы к чистоте, к порядку приложили усилия. Вдвойне приятно, когда подходят люди, благодарят – это дополнительно нас мотивирует и хочется привносить как можно больше добрых дел в наше муниципальное образование».

К субботникам присоединяются и жители многоквартирных домов. Соседи дружно выходят во дворы, чтобы преобразить к лету улицы городов.