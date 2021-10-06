171 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+62), Апатитах (+18) и Оленегорске (+18).

В регионе зарегистрированы и первые случаи заболевания гриппом. Мониторинг ведут специалисты Управления Роспотребнадзора. По информации ведомства, с 27 сентября по 3 октября зафиксировано более 8,5 тысячи случаев ОРВИ.

В прошлом году грипп не регистрировали. Это было связано, в первую очередь, с высоким охватом населения прививками, отмечают в управлении Роспотребнадзора.

Кампания по вакцинации от гриппа уже в Мурманской области стартовала, её можно пройти в поликлиниках по месту жительства. Но, если вы недавно делали прививку от ковида, то необходимо сделать выдержку не меньше месяца.