В регионе завершилась акция «Онкодесант». Почти 600 жителей Мурманской области прошли осмотры ведущих онкологов страны

Инициатор акции сенатор Татьяна Кусайко рассказала, что наш регион стал первым в истории проекта.

«Онкодесант» по сравнению с прошедшим в июне «Онкопатрулем» расширил свою географию и охват жителей. Врачи работали в четырёх городах региона и не только на предприятиях, но и с местными жителями. Специалисты двух ведущих федеральных центров Минздрава и ФМБА России совместно с региональными врачами вели углублённое обследование на раннее выявление онкозаболеваний у северян.

Алексей Беляев, директор ФГБУ «НИИ онкологии им. Петрова», главный внештатный онколог СЗФО: «Мы посмотрели, что здесь на уровне популяции происходит с соответствующими онкологическими заболеваниями. Увидели проблему. Для аналитики мы доведём свои выводы коллегам, мы привлечём учреждения третьего уровня. Поскольку мы их курируем, мы сами окунулись в эти проблемы».

Итоги «Онкодесанта» доктора подвели на совещании по теме совершенствования мер оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Татьяна Кусайко, сенатор Российской Федерации, инициатор проведения акции «Онкодесант»: «Очень важное предложение, на мой взгляд, обмен опытом. Возможность обучения на основе телемедицинских технологий. Эти условия есть, они создаются и в Мурманской области. Поэтому мы в дальнейшем будем работать над этими проектами».

В проведении профилактической акции «Онкодесант» помогали студенты Кольского медицинского колледжа и волонтёры. Они проводили термометрию посетителей при входе, обеспечивали маршрутизацию, показывали дорогу до нужных кабинетов и отвечали на возникающие вопросы.

Осмотры ведущих онкологов страны прошли почти 600 жителей Мурманской области.