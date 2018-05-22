День за днём с «Арктик-ТВ»
22.05.18 20:00РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
22.05.18 19:30В Мурманской области готовятся к последнему звонку и пожарам в лесах
22.05.18 19:30Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
22.05.18 19:30Нарушителей штрафовать строже, лучших поощрять по единой системе
22.05.18 19:30ДТП на перекрёстке обойдётся недёшево владельцам внедорожников
22.05.18 19:30Надо убирать дороги Мурманска, но мешают машины горожан
22.05.18 19:30Ведущие программы «Рамки закона» ищут ответ на вопрос, кто разрешил разделывать подлодку «под окнами» североморцев
22.05.18 19:30У Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград», хорошо клюёт в Мурманской области
22.05.18 19:30Весёлые и находчивые выходят в четверть финала Региональной Мурманской лиги КВН
22.05.18 18:30«Вечёрка» предупреждает: бегать по крышам очень опасно
22.05.18 17:50Плановые отключения в Мурманске на 23 мая
21.05.18 20:00КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Противоречия и страсти периода завершения отопительного сезона
21.05.18 19:30«Солнышко» пришвартовалось в Мурманске
21.05.18 19:30«Зелёные воины» на берегу Семёновского озера нашли патефон
21.05.18 19:30За главным призом пришлось скакать на надувных лошадках
12345.... Следующая → Последняя →
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 78 человек
-
Последние комментарии
Мария
22.05.18 14:20
Теперь можно уверенно говорить, что Мурманск - это голова Мурманской области, а Кандалакша - пятки...
Комментарий к новости:Ловозеро – пуп Кольского полуострова
ФунтиК
21.05.18 22:11
Можно гордиться таким энергетическим агрегатом, но с дизайном подкачали основательно. Страшно выглядит атомная установка и по цвету, и по грубой конструкции, поэтому и боятся её в Европе. Надо меньш
Комментарий к новости:«Солнышко» пришвартовалось в Мурманске
Known
21.05.18 13:59
Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Семейный дом». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в апреле по росту цен лидировали свекла, табачные изделия и проводное вещание-PRO ВалютуКурс доллара просел на 1,27 рубля, евро - на 1,09 рубля-PRO ЭнергетикуСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной