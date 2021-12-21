В Ревде, Ловозере и Высоком построят твёрдотопливные котельные

В правительстве региона подвели годовые итоги деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области. Также наметили план развития на последующие 2022-23 годы, который подразумевает уход региона от мазутозависимости.

Топливно-энергетический комплекс в условиях Севера - ключевая отрасль. По словам вице-губернатора Мурманской области Юрий Сердечкина, в уходящем году удалось реализовать все поставленные перед отраслью цели и задачи. Запущены новые котельные в Ёнском и Североморске. В Умбе отказались от использования мазута вовсе, там функционируют четыре котельные, работающие на торфе. Что же касается планов, то в селе Ловозеро, посёлке Ревда и населённом пункте Высокий в 2022-2023 годах построят современные теплопункты. Общая сумма финансирования - 2 млрд рублей.

Юрий Сердечкин, вице-губернатор Мурманской области: «Это будут твёрдотопливные котельные, мультитопливные котлы. Есть несколько вариантов использования угля: либо РДФ топливо, то есть экономика замкнутого цикла, использовать мусор для отапливания жилищ».

В столице Заполярья Мурманская ТЭЦ в рамках соглашения с региональным правительством Мурманской области модернизирует теплосети от Восточной котельной.

Станислав Назаров, заместитель управляющего директора ПАО «ТГК-1»: «В 2022 году мы продолжим производство работ по магистрали от Восточной котельной. После того как переведём нагрузку на дублирующую сеть, начнём менять основную сеть от Восточной котельной – это не менее 5 км. Там требуется замена луча по сроку использования».

По словам Станислава Назарова, компания «ТГК -1» также активно развивает рынок «зелёных» сертификатов, которые подтверждают выработку электроэнергии без вредоносного карбонового следа.