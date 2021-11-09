В Ревде открыли современное молодёжное пространство «СОПКИ. Ловозеро»

Губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии онлайн.

Молодёжный центр открыли на базе Ловозерской межпоселенческой библиотеке. Здесь создано креативное пространство с продвинутой выставочной, презентационной и образовательной площадками и зоной креативного сообщества.

В «Сопке» сможет отдыхать молодёжь от 14 до 35 лет. Для них оборудованы площадки для игр и отдыха с доступом в Интернет. Есть зона для проведения обучающих встреч, семинаров и дискуссий. Также в молодёжном пространстве установлен подиум, который можно использовать как сцену для мини-концертов и других мероприятий.

Губернатор Андрей Чибис в режиме ВКС поздравил молодёжь с открытием нового центра и пожелал им успехов в начинаниях.