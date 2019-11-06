В Ревде состоялся форум Мурманского регионального отделения Российского движения школьников «Слёт-Улёт РДШ»

В нём приняли участие 150 педагогов и активистов со всей области.

На открытие форума из Москвы приехала директор «Росдетцентра» Мария Уварова. Она поприветствовала участников, поблагодарила их за продуктивную работу в прошлом учебном году, а также пообщалась с ребятами на «Классной встрече». Кроме того был проведён обучающий лагерь-тренинг «Поколение РДШ».

Волонтёры Кандалакшской молодёжной организации «Новое поколение» и работники ревдинской школы организовали трёхдневный интенсив для подростков. На мастер-классах школьники, работая в команде, знакомились с организацией проектной деятельности, совершенствовали коммуникативные навыки и умение самопрезентации. Самые активные вошли в детский совет РДШ.

В завершении форума на главной площади посёлка участники исполнили танцевальный флешмоб.