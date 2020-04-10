В режиме онлайн идём в Галерею безопасности Мурманской области

Галерея безопасности Мурманской области сейчас закрыта для посетителей. Однако познакомиться с её экспонатами и погрузиться в мир истории пожарной службы можно в режиме онлайн.

Специалисты Галереи безопасности Мурманской области присоединились к всероссийскому тренду и теперь историю пожарной службы рассказывают посетителем официальной группы «ВКонтакте», записывая небольшие тематические ролики.

Методист самой северной в России пожарно-технической выставки Михаил Захаров уже рассказал о касках первой половины ХХ века, которые представлены в музее. Их пожарные носили вплоть до начала Великой Отечественной войны. Также зрители могут познакомиться с ручным пожарным насосом «Сонин Пермь». Ему уже более 100 лет, но он всё ещё находится в рабочем состоянии. Раритетный экспонат занимает центральное место в экспозиции.

Михаил Захаров, методист Галереи безопасности Мурманской области: «Главным достоинством данной модели был обогреватель, позволявший за 2-3 минуты обогревать клапана. Это позволяло работать с насосом даже при очень сильном морозе».

Отдельной темой онлайн-экскурсий стала пожарная техника Мурманска, которую использовали в период Великой Отечественной войны. Уже доступно видео, в котором рассказывается о том, как спасателей перевели в отряд военизированной пожарной охраны НКВД, какие машины и какое снаряжение им были доступны.

Михаил Захаров, методист Галереи безопасности Мурманской области: «ПМГ мог развивать скорость до 70 км/ч и полюбился пожарным за быстроту и плавность хода. Одним из существенных недостатков этих машин был открытый кип. Отсутствовало специальное помещение для пожарных».

Познакомили любителей истории сотрудники музея и с уникальным пожарным ретро-автомобилем. Это послевоенная модификация «АСО-2» на базе грузовика «ЗИС-150». Традиционно данная машина возглавляет парад пожарной техники в Мурманске.

Чтобы подробно ознакомиться с выставкой и не пропустить экскурсии, нужно просто подписаться на страницу Галереи безопасности Мурманской области в соцсети «ВКонтакте».