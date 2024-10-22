В режиме видео-конференц-связи состоялось официальное открытие 54-й Российско-Норвежской комиссии по рыболовству

Российскую делегацию возглавляет Илья Шестаков, норвежскую – постоянный заместитель министра промышленности, торговли и рыболовства Королевства Норвегия г-жа Метте Викборг.

В рамках комиссии действуют четыре рабочие группы: по контролю, статистике, научному сотрудничеству (включая подгруппу по тюленям северо-восточной Атлантики) и протоколу.

Во время пленарного заседания стороны обсудили текущее и прогнозируемое состояние совместно управляемых запасов водных биоресурсов и рекомендации на 2025 год, а также обменялись мнениями о дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия в области рыболовства.