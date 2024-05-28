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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.24 19:30

В результате перевода на закрытую систему теплоснабжения улучшение качества воды должны почувствовать жители 447 домов Ленинского округа Мурманска

Многие жители Мурманска обратили внимание на серьёзные работы по замене трубопровода на улице Свердлова. Как оказалось, это только вершина айсберга. В рамках перевода Ленинского округа на закрытую систему теплоснабжения энергетики ведут в этом году работы не только на сетях, но и на Северной котельной и центральных теплопунктах областного центра.

И в снег, и в дождь на улице Свердлова кипит работа. Как только отключат отопление, подрядчики смогут заменить старые сети на новые. Это позволит улучшить качество отопления и горячей воды в домах жителей Ленинского округа.

Сергей Редькин, директор АО МЭС «Мурманская теплосеть»: «Вдоль всей проезжей части у нас ведётся замена трубопровода, все разрешения получены. Я думаю, что жители вошли в нашей положение и много на временные неудобства жалоб нет».

Сергей Скородумов, главный инженер филиала АО МЭС «Мурманская теплосеть»: «Теплосеть, которую мы перекладываем крупного диаметра. Рядом с магистральной теплосетью очень много смежных инженерных сетей: канализация, водоводы и электрические кабели».

Переход на закрытую систему теплоснабжения ведётся в областном центре не первый год. Помимо установки теплопунктов в подвалах жилых домов - масштабная реконструкция ведётся и на Северной котельной. Доставлены из Китая четыре мощных сетевых насоса, специально изготовленных под этот проект. Так же заменить на более мощный придётся водогрейный котёл.

Сергей Игумнов, генеральный директор «РИКА ГРУПП АРКТИКА»: «Он поставлен в разобранном состоянии. После того, как будет сделан фундамент, наши специалисты будут собираться его, как конструктор «Лего». После этого будут произведены пуско-наладочные работы и тепло пойдёт в дом северян».

Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось запечатлеть исторический момент - заливку бетона под новый фундамент. Бетономешалку пришлось подогнать вплотную к Северной котельной и запустить рукав через окно здания. Поскольку котёл будет высотой с двухэтажный дом, то и основание для него требуется капитальное.

Помимо работ на котельной энергетикам потребовалось модернизировать начинку центральных тепловых пунктов в Ленинском округе. Четыре ЦТП оборудовали новыми насосами и частотными преобразователями.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Идём в графике, постараемся всё выполнить и, конечно, поставлять горожанам качественную воду, воду без запаха и с цветностью в соответствии с СанПиНом».

В результате перевода на закрытую систему теплоснабжения улучшения качества воды должны почувствовать жители 447 домов. Программа реализуется поэтапно. Вслед за Северной котельной реконструкцию будут проводить на котельной в Росляково. К ней энергетики планируют приступить в следующем году.

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