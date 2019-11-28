В результате столкновения двух «БелАЗов» погиб водитель

Водитель другого самосвала был доставлен в больницу, угрозы его жизни и здоровью нет.

Необычное ДТП произошло на территории одного из горнорудных предприятий в Ковдоре. На месте происшествия работают следователи, проводится процессуальная проверка, после которой специалисты смогут рассказать о причинах аварии, виновниках и ответственных за ЧП.