День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.19 19:30
В результате столкновения двух «БелАЗов» погиб водитель
Водитель другого самосвала был доставлен в больницу, угрозы его жизни и здоровью нет.
Необычное ДТП произошло на территории одного из горнорудных предприятий в Ковдоре. На месте происшествия работают следователи, проводится процессуальная проверка, после которой специалисты смогут рассказать о причинах аварии, виновниках и ответственных за ЧП.
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Д.О. Вернер
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