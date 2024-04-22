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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.24 19:30

«В ритме пульса»: 20 студенческих команд боролись за Кубок ректора МАУ в игре «Что? Где? Когда?»

Интеллектуальная битва состоялась на базе Мурманской областной научной библиотеки. В интеллектуальном баттле схлестнулись сильнейшие студенческие умы Мурманска.

Знатоки отвечали на различные каверзные вопросы ведущих и членов жюри, чтобы взять Кубок ректора МАУ в игре «Что? Где? Когда?».

Ксения Коржева, капитан команды «Туристический вопрос»: «Я, когда поступила на первый курс, уже имела опыт игр в «ЧГК», которые проходили здесь, в Мурманске, на региональных соревнованиях от школы. А тут у нас классный преподаватель по философии, поэтому он тоже поддерживает это движение. Я стала замом председателя Лиги интеллектуальных игр, наша команда тоже поддерживает участие на регулярной основе».

По словам Ксении, участники собираются на таких играх не ради оценок или победы в турнире, а ради удовольствия, которое получают в процессе.

Михаил Савченко, ведущий Кубка ректора МАУ игры «Что? Где? Когда?»: «Во взрослых турнирах играют довольно много ребят, которые уже поспокойнее, которые, например, как я, уже чуть-чуть потухают. А здесь у ребят жизнь бьёт ключом, они молодые, они только выходят в этот большой мир, у них эта энергия. Её настолько много, что невозможно это не заметить. Студент, играющий в «Что? Где? Когда?», умеет найти решение любой проблемы за минуту».

В этой интеллектуальной игре Кубок ректора МАУ взяла команда «В ритме пульса».

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