В роддом – в сопровождении инспекторов ГИБДД

На автодороге Р21 «Кола» водитель «Волги» обратился за помощью к сотрудникам ДПС. Ему с женой необходимо было проехать ещё 80 километров до перинатального центра. Беспокойство и страх за роженицу подтолкнул северянина обратиться за помощью к стражам порядка на дорогах.

Сотрудники ГИБДД помогли добраться роженице до перинатального центра в Мурманске. С просьбой о помощи к полицейским в 80 километрах от города-героя обратился муж начавшей рожать в дороге женщины.

На автодороге Р21 «Кола» водитель «Волги» обратился за помощью к сотрудникам ДПС. Ему с женой необходимо было проехать ещё 80 километров до перинатального центра. Беспокойство и страх за роженицу подтолкнул северянина обратиться за помощью к стражам порядка на дорогах.

- Чтобы не дожидаться скорой медицинской помощи нами было принято решение сопроводить данный автомобиль в перинатальный центр города Мурманска, - рассказывают участники события. - Мы включили специальные проблесковые маячки.

Благодаря своевременной медицинской помощи женщина благополучна родила девочку, которую назвали Аделина. В день выписки сотрудники Госавтоинспекции поздравили маму с рождением ребёнка и подарили цветы.

Инспекторы ГИБДД регулярно оказывают помощь попавшим в сложные ситуации автовладельцам. Например, в декабре в Мурманске сотрудники полиции доставили до лечебного учреждения маму с ребёнком, которому требовалась экстренная медицинская помощь.