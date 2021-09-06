В Росгвардии провели финальный этап тренировок комплексных занятий - «Росомаха» против вооруженных бандитов

Бойцы СОБРа «Росомаха» в этот раз нейтрализовали вооруженных бандитов в одном из зданий Мурманска.

Чёткий план захвата, слаженные и оперативные действия Росгвардии не оставляют преступникам ни одного шанса на побег. Бойцы СОБРа всегда действуют точно, без страха и промедлений. А как же ещё, если на кону стоят жизни мирных жителей.

Бандит в этих учениях Росгвардии, конечно, условный. Роль боевика-террориста исполнял «свой человек». Стреляли СОБРовцы холостыми патронами, а звуковые эффекты для реалистичности создавали взрывпакетом – шумно, но не смертельно. Чтобы не напугать мурманчан, тренировку бойцы спецподразделения организовали в заброшенном здании, подготовленном для тренировок.

Павел Харченко, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области: «Эта обычная городская застройка, здесь ничего особенного специфичного нет. Поэтому отрабатываются разные элементы: заходы в здание, работы внутри здания».

Этот этап был финальным в череде практических учебных занятий. За неделю до этого, бойцы Росгвардии тренировались в разных локациях, в том числе и полевых условиях.