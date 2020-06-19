В Росляково демонтировали старую трубу местной котельной. Её разрушили направленным взрывом

О взрывных работах жителей близлежащих домов для безопасности предупредили заранее, весь процесс рабочие сопровождали звуковыми сигналами тремя типов, по которым становилось ясно, в какой момент произойдёт взрыв.

Жители Росляково уже несколько лет обращались с жалобами на чёрный дым из этой трубы котельной. В мае 2019 года специальная организация выполнила её техническое обследование. По результатам проверки было установлено, что эксплуатация трубы возможна только до июня 2020 года с последующим её капитальным ремонтом. Городские власти приняли решение в срочном порядке её заменить.

К концу лета, до начала отопительного сезона, в Росляково установят новую конструкцию в два раза выше старой, которая будет рассеивать дым. Напомним, кирпичная дымовая труба здесь была возведена в 1968 году.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «К концу августа, к новому отопительному сезону, котельная в Росляково будет обеспечена новой трубой».