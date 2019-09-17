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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.19 19:30

В Росляково открылся информационный интеллект-центр

В нем обслуживаются порядка 1200 читателей и хранится более 19 тысяч книг. Основная цель небольшого, но уютного интеллект-центра – возродить традиции семейного отдыха и чтения.

На торжественное открытие нового информационного интеллект-центра в Росляково пришли его верные читатели. Они с нетерпением ждали, когда завершится ремонт в любимой библиотеке и вот, этот день настал.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск: «Я вас всех поздравляю. И то, что малое Росляково, это не значит, что здесь должна быть жизнь не такая, как в других микрорайонах города. И когда решался вопрос, были сомнения, нужно ли ремонтировать. Да, конечно, нужно. Потому что она нужна, она должна быть в шаговой доступности».

Этим летом в библиотеке завершился большой ремонт: заменены окна, обновлена мебель. Установлено современное освещение. Появились компьютеры и интерактивное оборудование. Также теперь здесь созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск: «Смысл библиотека сегодня поменяла полностью. Наши библиотеки стали центрами, как отдыха, так и семейного чтения. Как творческого развития, много-много можно придумывать, то чем библиотека занимается».

Постоянные посетители учреждения очень рады таким переменам. Теперь читать любимые книги и познавать этот мир им будет еще увлекательней.

Дарья Антипова, читательница информационного интеллект-центра в Росляково: «Мне здесь понравилась та комната, где находится бюро, справочная и там некоторые книги, которые можно почитать с удовольствием».

Екатерина Малянова, читательница информационного интеллект-центра в Росляково: «Библиотека мне очень понравилась, она очень красивая. Она очень хорошо переделана».

В новом учебном году в интеллект-центре запланировано проведение мастер-классов, тематических встреч и обучающих программ.

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