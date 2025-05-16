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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.25 19:30

В Росляково открыта мемориальная доска педагогу и литературоведу Валентине Кузнецовой

В Мурманской школе №3 торжественно открыли мемориальную доску в честь учителя, музееведа и литературоведа Валентины Кузнецовой. Женщина всю свою жизнь посвятила образованию северян и более 40 лет проработала в этой школе.

Фасад школы № 3 (ул. Школьная, 1) в районе Росляково украсила мемориальная доска Валентине Евгеньевне Кузнецовой — учителю, литературоведу, исследователю и признанному знатоку творчества С. А. Есенина. 17 марта школе было присвоено её имя.

Ирина Чухаенко, и.о. директора школы №3 им. В.Е. Кузнецовой: «Надо сказать, что это необычный учитель, начнём с этого. Дело в том, что это разносторонний человек был, который отдал 45 лет школе, 16 лет отдал работе музею, библиотекари тоже её считают своей».

Жители Росляково, которые учились у Валентины Евгеньевны, и коллеги обратились в школу с инициативой о присвоении учреждению имени педагога.

Светлана Воробьева, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска: «В нашей стране огромное количество школ, которые имеют свою историю, вместе с тем, далеко не каждая школа может гордиться теми людьми, которые работают у них в учреждении. Валентина Евгеньевна является как раз тем человеком, которым мы гордимся».

Внуки Валентины Кузнецовой, узнав о таком решении, были приятно удивлены.

Дарья Лопатина, внучатая племянница Валентины Кузнецовой: «Бабушка была очень светлым человеком и, наверное, самое главное, что я лично от неё взяла, я никогда от неё не слышала, чтобы она говорила о ком-то как-то плохо. Она всегда о всех отзывалась только хорошо, только позитивно. Она была очень увлечённым человеком, она очень любила свою деятельность, она очень любила, уважала своих учеников».

Одним из таких её учеников была и Ирина Большакова, которая пошла по стопам своего любимого учителя и стала преподавателем русского языка и литературы.

Ирина Большакова, педагог русского языка и литературы: «Однажды, Тамара Николаевна, кстати, завуч в бытность Валентины Евгеньевны и мою в этой школе, попросила меня подняться на четвёртый этаж и предупредить старшеклассников, что у них не будет литературы, Валентина Евгеньевна заболела. Я поднимаюсь на четвёртый этаж, ожидая реакции нормальных детей, которые крикнут: «Ура!», так как они пораньше освободятся - для них это радость. Каково было моё удивление, когда я увидела искреннее сожаление и печаль».

Валентина Кузнецова настолько любила поэтов, а в особенности Сергея Есенина, что создала первый в России и СССР школьный музей, посвящённый поэту. Возила учеников по историческим местам, сама оставила свой след в истории. Теперь её именем названа 3-я школа Мурманска.

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