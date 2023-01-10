В Росляково проводится модернизация котельной

Мазутная котельная на улице Заводской в мкр. Росляково когда-то принадлежала 82-му СРЗ и отапливала не только поселок, но и судоремонтные цеха. Теперь это гражданский объект, но требования к его охране повышенные.

Андрей Ганзин, мастер по ремонту электрооборудовани: «Мы недавно поставили охранную систему сигнализации, шлейф-датчики движения по всему периметру седьмого района».

В 2020 году котельная на улице Заводской прославилась тем, что вместо старой кирпичной трубы здесь установили новую - стальную. Это избавило жителей района от копоти. 1

В 2023 году для повышения надежности теплоснабжения в Росляково запланированы работы внутри самой котельной.

Денис Садыков, начальник района №7 АО «МЭС»: «В этом году планируем замену одного парового котла ДКВР-10 на 13 на котельной по улице Заводской. Старый котел будет заменён на новый с автоматикой».

Котлы марки ДКВР знамениты тем, что их выпуск был налажен в разгар Великой Отечественной войны. В XXI веке Бийской завод успешно внедряет систему их автоматизации и модернизации. Агрегат уже прибыл с Алтая в Заполярье.

Новые приборы поступили и в лабораторию котельной.

Ольга Матюхина, аппаратчик химводоочистки: «Мы получили кондуктометр новый, с помощью которого измеряем содержание кислорода, PH-метр новый поступил».

Датчики позволяют точно и быстро определить качество воды без лишних манипуляций. Раньше сотрудникам лаборатории приходилось делать это на глаз - по шкале с помощью лакмусовых бумажек. Теперь на помощь им приходит электроника.