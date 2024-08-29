В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет

Осень уже на пороге, а это значить, что скоро энергетикам и обслуживающим дома управляющим компаниям предстоит большая работа по подаче тепла в квартиры.

После распоряжения о старте отопительного сезона многое зависит от того насколько та или иная организация подготовилась к зиме, провела опрессовки и ремонты.

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением УК «Сияние Росляково»: «На данный момент промывка и опрессовка выполнены по всем домам. Мы уверены, что в зимний период никаких проблем с запуском отопления и системы отопления у нас не будет».

Среди проблем, которые могут возникнуть в подвалах домов, как ни странно, есть и вопрос ночлежек. Помещения, иногда используют под свои цели люди без определенного места жительства.

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением УК «Сияние Росляково»: «Сейчас мы занимаемся восстановлением освещения, убираем мусор в подвалах, потому что очень часто бывает такое, что замки и запорные устройства срывают люди и проникают подвалы. Эти «сюрпризы» нам надо постоянно убирать, чистить восстанавливать».

Важно защитить жителей домов и от осенних дождей и ветра. Этим и занимается промышленный альпинист Илья Багров. Мужчина на высоте производит ремонт межпанельных швов.

Илья Багров, промышленный альпинист: «Я ремонтирую межпанельные швы. Я провожу операцию инъекции и всё покрываю мастикой. Во время операции инъекция мы просверливаем дырку, потом туда вставляем монтажную пену и задуваем, как можно больше, чтобы ветер не продувал. А мастика это все защищает и обеспечивает влагостойкость и ветростойкость».

Теперь дома в микрорайоне Росляково защищены не только изнутри, но и снаружи, что обеспечит квартиры теплом.