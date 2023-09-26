В Росляково собрались сотрудники культуры, чтобы обменяться практиками и наметить цели на новогоднюю программу

Делиться опытом и мотивировать друг друга. С такой целью сотрудники учреждений культуры собрались вместе. Первый культсовет состоялся в ДК «Судоремонтник».

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Мурманск - это горд особой культуры, работники культуры это чувствуют, как и работники сферы образования. Чтобы город был непросто интегрирован в культуру России, а был достойным представителем нашего культурного сообщества».

Хоть культура в регионе связана одной цепью, зачастую личные встречи коллег проходят лишь на массовых мероприятиях. Такие консилиумы способствуют общему развитию.

Андрей Кулыбко, директор ДК «Судоремонтник»: «Мы всё-таки в течение года не так часто встречаемся с директорами, а все дома культуры очень креативны. Поэтому очень хочется поделится опытом и послушать других. А в течение года нужно реализовывать планы, которые составили. Мы уже готовим новогодний спектакль, Новый год на носу. У нас впереди много фестивалей во Дворце культуры «Судоремонтник».

К слову, учреждения дополнительного образования сферы культуры не теряют своей актуальности. Ведь ежегодно в столице Заполярья в таких кружках занимаются более 3500 ребят. Программы обучения детей, по словам участников встречи, должны быть современными и увлекательными