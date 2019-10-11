В Росляково заработает большой многофункциональный стадион

Новый, современный, большой спортивный комплекс в Росляково скоро заработает на полную мощность. На стадии завершения работы по строительству здесь многофункциональной детской площадки, ее создание - инициатива жителей. Ход строительства нового объекта проверили депутаты мурманского горсовета.

Большой многофункциональный стадион в Росляково - еще одна гордость Мурманска. Здесь все продумано до мелочей, эффективно заниматься спортом могут северяне всех возрастов и главное каждый из них найдет развлечение по вкусу. Строители учли каждое пожелание и за несколько лет создали на пустыре большое футбольное поле, каток, поле для мини-футбола, для стрит-бола и других командных видов спорта, турники и брусья, уличные тренажеры, беговые дорожки, которые зимой превращаются в лыжню, а совсем скоро на этой территории появится и современная детская спортивная площадка.

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Это просто большое счастье и большие возможности для жителей этого микрорайона. Но было понятно, что у нас не охвачена большая категория мурманчан - юные мурманчане. Как известно, привитие здорового образа жизни начинается с молодых ногтей. Сейчас мы наблюдаем, как строится комплекс для дошкольников. Здесь можно будет развивать ловкость, гибкость и координацию движений. Поэтому, горки, карусели и все снаряды - не случайны».

Первоначально этого спортивного комплекса в плане стадиона не было. Но, по завершении строительства осталось свободное место, как его использовать спросили у местных жителей. Росляковцы большинством проголосовали за детскую площадку с малыми архитектурными формами. И вот работы близятся к завершению.

Тамара Прямикова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Работы выполнены качественно на всем стадионе. Я думаю, все, как положено, приедем скоро на открытие детской площадки. И увидим, что эта зона отдыха, спортивная зона пополнится еще одним объектом».

На территории учебных заведений игровые, спортивные многофункциональные комплексы обустраивают с 2011 года. Ими активно пользуются не только школьники, но все жители микрорайонов. На данный момент на базе школ и гимназий города таких объектов уже 157.