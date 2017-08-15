В Мурманской области растёт число преступлений экономической и коррупционной направленности«Арктик-ТВ» составляет рейтинг состояния детских площадок Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»15.08.17 20:30

В Росреестре объявили «лесную амнистию»

Теперь появился законный механизм решения споров между собственниками, чьи участки расположены рядом с лесными насаждениями, и лесничеством, которое через суд в спорных моментах имело право добиться, например, сноса дачи или забрать землю.

Может создаться впечатление, что новый закон разрешает «медведям жить в городе». Но если отбросить все шутки, то «лесная амнистия» - это единственный шанс для многих владельцев земельных участков, расположенных на спорной территории, которая значится  и в Лесном и Едином государственном реестрах, спасти себя от потери участка и недвижимости, расположенной  на них.

- Для Мурманской области это очень актуальный закон, так как более 60% земель от всей площади Мурманской области занимают леса, - комментирует Наталья Самсонова, главный специалист-эксперт отдела землеустройства управления Росреестра по Мурманской области. - Случаев, когда в Мурманской области из-за споров между региональным Министерством природы и владельцами дач сносили, уже построенные дома, не было.

А вот земельные споры, по словам специалистов, случаются регулярно. Особенно часто в суд приходится обращаться тем, кто получил тот или иной участок в 90- е годы, когда земельное законодательство, как и нормы, были далеки от совершенства.  

- Шёл спор по установлению границ этих земельных участков. Минприроды утверждал, что это граница лесного участка, а граждане утверждали, что это граница особо охраняемой территории, изъятие, которой произошло в начале 90-х годов, - комментирует Андрей Федулов, начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН «ФКП Росреестра» по Мурманской области.

Такая запутанная ситуация возникала из-за того, что у большинства  лесных участков, в том числе расположенных на территории региона, нет чётко установленных границ, единственное исключение - Печенгский район.  Противоречия между реестрами можно будет устранить до 2023 года. Впрочем, пока, а закон вступил в силу 11 августа,  никто из жителей области с заявлениями в федеральную службу  не обращался.  

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 318 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Иван Кирьянович
15.08.17 14:09
Красивая скамейка, хорошая идея, но меня настораживает ручка от зонтика, которая выдвинута на пешеходную дорожку: могут люди споткнуться, юные велосипедисты налететь во время движения. На мой взгляд
Комментарий к новости:На «Аллее дружбы» в Кандалакше выставили две авторские кованые скамейки
Гость
15.08.17 02:09
Да продолжают по-прежнему торговать, видно один предприниматель , который поставив один стол и превратив квартиру жилого дома в кафе гораздо ,,важней,, жителей близлежащих домов, которые ночью не мо
Комментарий к новости:Борьба с незаконным алкоголем набирает обороты
Гриша северный
14.08.17 20:14
А я, грешным делом, о другом подумал!
Комментарий к новости:«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Девушка, ноги подымайте!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 18 серия (16+)
-PRO ДеньгиМурманская область оказалась в числе аутсайдеров, где эксперты не видят ни роста реальных доходов населения, ни оживления покупательской активности-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 13 копеек, евро снижается на 29 копеек-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика