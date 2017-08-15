В Росреестре объявили «лесную амнистию»

Теперь появился законный механизм решения споров между собственниками, чьи участки расположены рядом с лесными насаждениями, и лесничеством, которое через суд в спорных моментах имело право добиться, например, сноса дачи или забрать землю.

Может создаться впечатление, что новый закон разрешает «медведям жить в городе». Но если отбросить все шутки, то «лесная амнистия» - это единственный шанс для многих владельцев земельных участков, расположенных на спорной территории, которая значится и в Лесном и Едином государственном реестрах, спасти себя от потери участка и недвижимости, расположенной на них.

- Для Мурманской области это очень актуальный закон, так как более 60% земель от всей площади Мурманской области занимают леса, - комментирует Наталья Самсонова, главный специалист-эксперт отдела землеустройства управления Росреестра по Мурманской области. - Случаев, когда в Мурманской области из-за споров между региональным Министерством природы и владельцами дач сносили, уже построенные дома, не было.

А вот земельные споры, по словам специалистов, случаются регулярно. Особенно часто в суд приходится обращаться тем, кто получил тот или иной участок в 90- е годы, когда земельное законодательство, как и нормы, были далеки от совершенства.

- Шёл спор по установлению границ этих земельных участков. Минприроды утверждал, что это граница лесного участка, а граждане утверждали, что это граница особо охраняемой территории, изъятие, которой произошло в начале 90-х годов, - комментирует Андрей Федулов, начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН «ФКП Росреестра» по Мурманской области.

Такая запутанная ситуация возникала из-за того, что у большинства лесных участков, в том числе расположенных на территории региона, нет чётко установленных границ, единственное исключение - Печенгский район. Противоречия между реестрами можно будет устранить до 2023 года. Впрочем, пока, а закон вступил в силу 11 августа, никто из жителей области с заявлениями в федеральную службу не обращался.