В Росреестре подвели итоги рынка недвижимости в Мурманской области за 2025 год

Ключевыми моментами обсуждения стало оформление прав собственности на новостройки, частные дома и гаражи, а также многое другое.

Прошедший год в сфере недвижимости стал достаточно активным. Рост учётно-регистрационных действий был практически в полтора раза выше, чем в 2024 году. Стоит отметить и положительную динамику на рынке индивидуально-жилищного строительства.

В рамках единой процедуры постановки на кадастровый учёт и регистрации прав отмечен хороший рост. Больше заявлений на оформление прав на недвижимость поступало от женщин, оказывается мужчины обращались реже.

Поспособствовал развитию рынка недвижимости и федеральный закон, вступивший в силу в прошлом году. Благодаря нему введён принцип «построил – оформи».

Также внимание мурманчан привлекает недвижимость в других регионах. Лидерами по-прежнему остаются Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Крым.

По состоянию на конец 2025 года самым дорогим метром жилья обладает Териберка.

С 1 января 2026 в силу вступило нововведение, которое даёт северянам возможность внесудебного обжалования решений о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Анна Бойко, руководитель управления Росреестра по Мурманской области: «Комиссия уже работает в нашем управлении, поэтому у северян есть такая возможность».

Подать заявление можно в письменной или электронной форме в течение 15 рабочих дней с момента его принятия. Срок рассмотрения также не превышает 15 рабочих дней.