В Росреестре подвели итоги рынка недвижимости в Мурманской области за 2025 год
Прошедший год в сфере недвижимости стал достаточно активным. Рост учётно-регистрационных действий был практически в полтора раза выше, чем в 2024 году. Стоит отметить и положительную динамику на рынке индивидуально-жилищного строительства.
В рамках единой процедуры постановки на кадастровый учёт и регистрации прав отмечен хороший рост. Больше заявлений на оформление прав на недвижимость поступало от женщин, оказывается мужчины обращались реже.
Поспособствовал развитию рынка недвижимости и федеральный закон, вступивший в силу в прошлом году. Благодаря нему введён принцип «построил – оформи».
Также внимание мурманчан привлекает недвижимость в других регионах. Лидерами по-прежнему остаются Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Крым.
По состоянию на конец 2025 года самым дорогим метром жилья обладает Териберка.
С 1 января 2026 в силу вступило нововведение, которое даёт северянам возможность внесудебного обжалования решений о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Анна Бойко, руководитель управления Росреестра по Мурманской области: «Комиссия уже работает в нашем управлении, поэтому у северян есть такая возможность».
Подать заявление можно в письменной или электронной форме в течение 15 рабочих дней с момента его принятия. Срок рассмотрения также не превышает 15 рабочих дней.