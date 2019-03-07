В Росрыболовстве услышали крики рыбаков Северного бассейна

Для оснащения спутниковой системой «Гонец» рыбопромысловых судов, работающих выше 75-го градуса северной широты, будет установлен переходный период. Проект соответствующего приказа подготовлен и направлен в Минсельхоз России.

Вопросы организации промысла рассмотрели на заседании штаба путины по добыче водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, основной промысел трески, пикши и окуня в настоящее время ведётся в исключительных экономических зонах России и Норвегии. В морях работает около 70 судов.

Кроме того, были подняты вопросы освоения национальной квоты сайды в норвежской зоне. В заключение председатель штаба напомнил о необходимости системного контроля соблюдения рыбопромысловым флотом требований безопасности мореплавания. Северному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ поручено в кратчайшие сроки представить в Росрыболовство план мероприятий по отслеживанию и профилактике нарушений.