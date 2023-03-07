В России будут вводить паспорта семьи мобилизованного

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на всю страну проект по созданию паспорта семьи мобилизованного, в котором отображаются потребности семьи бойца.

Как сообщает ТАСС, глава государства встретился по видеосвязи с губернатором Курганской области, который рассказал, что такой проект реализуется в регионе.

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного - очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну», - прокомментировал Владимир Путин.

Благодаря инициативе будут решать широкий спектр вопросов - от ремонта кровли и квартиры, до вопросов по медицине, единовременной материальной помощи.